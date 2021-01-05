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Philips Avent SCF813/00 Anti-colic baby bottle
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF813/00
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Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Wat zorgt ervoor dat de Philips Avent-flessen geen darmkrampjes veroorzaken?
Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
AventSchroefring voor voedfles
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