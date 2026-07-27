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NA229/00
Gebruiksvriendelijk
Tijd- en energiebesparend
Minder olie
Perfect formaat
Koken met hete lucht bereidt uw favoriete gerechten met tot 90% minder vet zonder dat dit ten koste gaat van de smaak.
Frituren, bakken, grillen, roosteren en nog veel meer. Stel de tijd en temperatuur handmatig in of gebruik de vooraf ingestelde programma's om 13 verschillende bereidingsmethoden te ontgrendelen, waaronder opwarmen, ontdooien en warmhouden.
Gebruiksvriendelijk touchscreen met 9 vooraf ingestelde functies: bevroren frites, verse frites, kipdrumsticks, vlees, vis, ontbijt, groenten, cake en warmhouden.
Recensies
In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse.
Enquête onder HomeID-gebruikers, 6000 respondenten, 2021.
Gemiddelde percentages gebaseerd op interne laboratoriummetingen met Philips-airfryers bij het bereiden van één kipfilet (AF-stand 160 °C, zonder voorverwarmen) of zalmfilet (AF-stand 200 °C, zonder voorverwarmen) in vergelijking met een oven van klasse A.