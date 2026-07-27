Bereid moeiteloos lekkere gerechten

Krokant van buiten, mals van binnen. De unieke RapidAir-technologie bespaart tijd en energie, zonder dat dit ten koste gaat van de smaak. Geniet van 13 verschillende bereidingsmethoden met één druk op de knop voor heerlijke, gezonde bijgerechten en snacks in minder dan 15 minuten.