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  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten
  • Bereid moeiteloos lekkere gerechten

2000-serieAirfryer 2000-serie, 4,2 l

NA229/00

Bereid moeiteloos lekkere gerechten
Krokant van buiten, mals van binnen. De unieke RapidAir-technologie bespaart tijd en energie, zonder dat dit ten koste gaat van de smaak. Geniet van 13 verschillende bereidingsmethoden met één druk op de knop voor heerlijke, gezonde bijgerechten en snacks in minder dan 15 minuten.
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Bereid moeiteloos lekkere gerechten

  • Gebruiksvriendelijk

  • Tijd- en energiebesparend

  • Minder olie

  • Perfect formaat

Geniet van gezond eten met tot wel 90% minder vet*

Geniet van gezond eten met tot wel 90% minder vet*

Koken met hete lucht bereidt uw favoriete gerechten met tot 90% minder vet zonder dat dit ten koste gaat van de smaak.

13 bereidingsmethoden met één druk op de knop

13 bereidingsmethoden met één druk op de knop

Frituren, bakken, grillen, roosteren en nog veel meer. Stel de tijd en temperatuur handmatig in of gebruik de vooraf ingestelde programma's om 13 verschillende bereidingsmethoden te ontgrendelen, waaronder opwarmen, ontdooien en warmhouden.

Touchscreen voor moeiteloze bediening

Touchscreen voor moeiteloze bediening

Gebruiksvriendelijk touchscreen met 9 vooraf ingestelde functies: bevroren frites, verse frites, kipdrumsticks, vlees, vis, ontbijt, groenten, cake en warmhouden.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse.

  2. Enquête onder HomeID-gebruikers, 6000 respondenten, 2021.

  3. Gemiddelde percentages gebaseerd op interne laboratoriummetingen met Philips-airfryers bij het bereiden van één kipfilet (AF-stand 160 °C, zonder voorverwarmen) of zalmfilet (AF-stand 200 °C, zonder voorverwarmen) in vergelijking met een oven van klasse A.