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2000-serie Airfryer 2000-serie, 4,2 l
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NA229/00
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EU-conformiteitsverklaring
Important Information Manual NA110 NA120 NA130 NA210 NA220 NA229 NA230
Alles (9)
Er komt een plastic geur uit mijn Philips Airfryer
Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?
Moet ik de Philips Airfryer voorverwarmen?
Kan ik bakpapier/aluminiumfolie in mijn Philips Airfryer gebruiken?
Hoe en wanneer kan ik olie gebruiken in mijn Philips Airfryer?
Mijn Philips HomeID-app is afgesloten of gecrasht
De coating van de pan of mand van mijn Philips Airfryer bladdert af
Er komt witte rook uit mijn Philips Airfryer
Mijn zelfgemaakte frites uit de Philips Airfryer zijn niet naar verwachting
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