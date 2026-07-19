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  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
  • Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt

2000-serieAirfryer 2000-serie, 4,2 l (zilver)

NA221/00

5
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt
Krokant van buiten, mals van binnen. De unieke RapidAir-technologie bespaart tijd en energie, zonder dat dit ten koste gaat van de smaak. Kijk door het kookvenster terwijl uw favoriete ingrediënten in minder dan 15 minuten veranderen in overheerlijke gerechten.
Bekijk alle voordelen

Altijd knapperig, mals en gelijkmatig gaar

Kijk terwijl u moeiteloos smakelijke gerechten bereidt

  • Gebruiksvriendelijk

  • Tijd- en energiebesparend

  • Minder olie

  • Kookvenster

Geniet van gezond eten met tot wel 90% minder vet*

Geniet van gezond eten met tot wel 90% minder vet*

Koken met hete lucht bereidt uw favoriete gerechten met tot 90% minder vet zonder dat dit ten koste gaat van de smaak.

13 bereidingsmethoden met één druk op de knop

13 bereidingsmethoden met één druk op de knop

Frituren, bakken, grillen, roosteren en nog veel meer. Stel de tijd en temperatuur handmatig in of gebruik de vooraf ingestelde programma's om 13 verschillende bereidingsmethoden te ontgrendelen, waaronder opwarmen, ontdooien en warmhouden.

Kookvenster om te kijken terwijl u kookt

Kookvenster om te kijken terwijl u kookt

Niet meer gissen. Houd uw eten in de gaten terwijl u kookt en zie wanneer het helemaal klaar is!

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

19/07/2026

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Excelente auxiliar diário

A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.

Voordelen

As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.

Nadelen

Nada a referir

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

10/02/2026

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Excelente

Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.

Voordelen

Muito prático

Nadelen

Não encontro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

02/02/2026

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

excelente

E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis

Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse.

  2. Enquête onder HomeID-gebruikers, 6000 respondenten, 2021.

  3. Gemiddelde percentages gebaseerd op interne laboratoriummetingen met Philips-airfryers bij het bereiden van één kipfilet (AF-stand 160 °C, zonder voorverwarmen) of zalmfilet (AF-stand 200 °C, zonder voorverwarmen) in vergelijking met een oven van klasse A.