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Gebruiksvriendelijk
Tijd- en energiebesparend
Minder olie
Kookvenster
Koken met hete lucht bereidt uw favoriete gerechten met tot 90% minder vet zonder dat dit ten koste gaat van de smaak.
Frituren, bakken, grillen, roosteren en nog veel meer. Stel de tijd en temperatuur handmatig in of gebruik de vooraf ingestelde programma's om 13 verschillende bereidingsmethoden te ontgrendelen, waaronder opwarmen, ontdooien en warmhouden.
Niet meer gissen. Houd uw eten in de gaten terwijl u kookt en zie wanneer het helemaal klaar is!
5.0
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
LMFP
19/07/2026
Portugal
Geverifieerde koper
Excelente auxiliar diário
A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.
Voordelen
As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.
Nadelen
Nada a referir
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
outra98
10/02/2026
Portugal
Geverifieerde koper
Excelente
Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.
Voordelen
Muito prático
Nadelen
Não encontro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
SComando
02/02/2026
Portugal
Geverifieerde koper
excelente
E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis
Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Deze review is gemaakt voor Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse.
Enquête onder HomeID-gebruikers, 6000 respondenten, 2021.
Gemiddelde percentages gebaseerd op interne laboratoriummetingen met Philips-airfryers bij het bereiden van één kipfilet (AF-stand 160 °C, zonder voorverwarmen) of zalmfilet (AF-stand 200 °C, zonder voorverwarmen) in vergelijking met een oven van klasse A.