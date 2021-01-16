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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX8221/02
met 1 spuitkop
AirFloss maakt gebruik van unieke technologie met lucht en microdruppels, waarbij lucht en water of mondspoeling tussen uw tanden en kiezen wordt gespoten. De eenvoudige activeringsknop werkt net zo eenvoudig als een muisklik.
Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.
Het is klinisch bewezen dat de Sonicare AirFloss de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.
3.8
van 5
786
Reviews & awards
Alexander1
16/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Philips Sonicare AirFloss
De Philips Sonicare AirFloss kan het gebit verder helpen om goed schoon te blijven, na een eerder mondhygiëne advies om ragers toe te passen en dagelijks een schoon gebit te behouden.
Voordelen
Mondhygiëne kan verbeteren, zodat een tandarts- of mondhygiënebezoek ook tevreden verloopt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Hilsaba
15/03/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch apparaat
Ik gebruik sinds enkele weken de airbrush van Philips. Ik gebruik er paradontax mondwater in en poets mijn tanden met paradontax whitning.Mijn tanden zijn spierwit en geen plak meer. Ik poets 'smorgens en 'avonds.Ik had altijd veel plak. Ik vind het een fantastisch apparaat. Míjn leeftijd is overigens 71 jaar.
Voordelen
Makkelijk in gebruik en je hebt veel minder mondwater nodig.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
barend60
24/08/2018
Nederland
fris gevoel
heel tevreden met mijn air floss! resultaat na handmatig flossen is niet te vergelijken met de air floss dacht dat ik na flossen alles wel had gehad? nou nee hoor zet de air floss er maar tussen ,en je ziet wat er allemaal nog vergeten is .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
dan alleen handmatig poetsen