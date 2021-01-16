Philips Sonicare AirFloss

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  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!
  • Flost u niet? AirFloss dan!

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AirFlossTussen de tanden, oplaadbaar

HX8221/02

3.8
| (786) Reviews & awards
Flost u niet? AirFloss dan!
Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.
Bekijk alle voordelen

Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Flost u niet? AirFloss dan!

  • met 1 spuitkop

Maakt schoon met een druk op de knop

Maakt schoon met een druk op de knop

AirFloss maakt gebruik van unieke technologie met lucht en microdruppels, waarbij lucht en water of mondspoeling tussen uw tanden en kiezen wordt gespoten. De eenvoudige activeringsknop werkt net zo eenvoudig als een muisklik.

Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden

Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden

Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.

Helpt de gezondheid van het tandvlees te verbeteren in slechts twee weken

Helpt de gezondheid van het tandvlees te verbeteren in slechts twee weken

Het is klinisch bewezen dat de Sonicare AirFloss de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

786

Reviews & awards

16/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips Sonicare AirFloss

De Philips Sonicare AirFloss kan het gebit verder helpen om goed schoon te blijven, na een eerder mondhygiëne advies om ragers toe te passen en dagelijks een schoon gebit te behouden.

Voordelen

Mondhygiëne kan verbeteren, zodat een tandarts- of mondhygiënebezoek ook tevreden verloopt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

15/03/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch apparaat

Ik gebruik sinds enkele weken de airbrush van Philips. Ik gebruik er paradontax mondwater in en poets mijn tanden met paradontax whitning.Mijn tanden zijn spierwit en geen plak meer. Ik poets 'smorgens en 'avonds.Ik had altijd veel plak. Ik vind het een fantastisch apparaat. Míjn leeftijd is overigens 71 jaar.

Voordelen

Makkelijk in gebruik en je hebt veel minder mondwater nodig.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

24/08/2018

Nederland

Nederland

fris gevoel

heel tevreden met mijn air floss! resultaat na handmatig flossen is niet te vergelijken met de air floss dacht dat ik na flossen alles wel had gehad? nou nee hoor zet de air floss er maar tussen ,en je ziet wat er allemaal nog vergeten is .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

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Voorwaarden

  1. dan alleen handmatig poetsen