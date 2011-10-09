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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 poetsstanden
2 opzetborstels
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel komt met opzetborstels in 2 maten die speciaal zijn ontworpen om de tanden in belangrijke ontwikkelingsstadia zacht te reinigen en te beschermen
Door het stevige ontwerp van de greep kunnen kinderen de tandenborstel staand wegzetten en tandpasta aanbrengen wanneer de borstel plat ligt.
Ergonomisch ontworpen zodat kinderen eerst onder begeleiding van de ouders kunnen poetsen en later individueel.
4.2
van 5
17
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Ruki
09/10/2011
Nederland
Onze zoon vind tandenpoetsen leuk!
Sinds aanschaf van deze tandenborstel vind onze zoon tandenpoetsen leuk, voorheen was tandenpoetsen een ramp.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Yan
01/09/2011
Nederland
Zo moet een tandenborstel zijn
Elektrische tandenborstels zijn er te kust en te keur, maar deze heeft en een mooie vormgeving en borstelt sonisch (dus schoner) en de batterij gaat heel lang mee en geeft aan wanneer ie opgeladen moet worden. Super. Alleen het frontje mag wat makkelijker verwisselbaar zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel
J
30/08/2011
Nederland
Stimuleert echt tot zelfstandig poetsen
Een hele nieuwe manier van poetsen, de prikkelingen zijn even wennen, grappig maar al snel vertrouwd. De timer stimuleert tot zelf poetsen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de standaardpoetsstand