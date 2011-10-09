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  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare For KidsSonische, elektrische tandenborstel

HX6381/02

4.2
| (17) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Stimuleer zelfstandig poetsen
Philips Sonicare elektrische tandenborstel ondersteunt een gebit in ontwikkeling
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Elektrische tandenborstel voor kinderen

Stimuleer zelfstandig poetsen

  • 2 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

Opzetborstels ter bescherming van het melkgebit

Opzetborstels ter bescherming van het melkgebit

Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel komt met opzetborstels in 2 maten die speciaal zijn ontworpen om de tanden in belangrijke ontwikkelingsstadia zacht te reinigen en te beschermen

Robuuste vormgeving (voorkomt wegrollen)

Robuuste vormgeving (voorkomt wegrollen)

Door het stevige ontwerp van de greep kunnen kinderen de tandenborstel staand wegzetten en tandpasta aanbrengen wanneer de borstel plat ligt.

Flexibele greep voor ouders en kinderen

Flexibele greep voor ouders en kinderen

Ergonomisch ontworpen zodat kinderen eerst onder begeleiding van de ouders kunnen poetsen en later individueel.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

17

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2

09/10/2011

Nederland

Nederland

Onze zoon vind tandenpoetsen leuk!

Sinds aanschaf van deze tandenborstel vind onze zoon tandenpoetsen leuk, voorheen was tandenpoetsen een ramp.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel

01/09/2011

Nederland

Nederland

Zo moet een tandenborstel zijn

Elektrische tandenborstels zijn er te kust en te keur, maar deze heeft en een mooie vormgeving en borstelt sonisch (dus schoner) en de batterij gaat heel lang mee en geeft aan wanneer ie opgeladen moet worden. Super. Alleen het frontje mag wat makkelijker verwisselbaar zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel

30/08/2011

Nederland

Nederland

Stimuleert echt tot zelfstandig poetsen

Een hele nieuwe manier van poetsen, de prikkelingen zijn even wennen, grappig maar al snel vertrouwd. De timer stimuleert tot zelf poetsen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6381/02 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de standaardpoetsstand