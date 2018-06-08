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  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
  • Stimuleer zelfstandig poetsen
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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare For KidsSonische, elektrische tandenborstel

HX6311/02

4.4
| (209) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Stimuleer zelfstandig poetsen
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel HX6311/02 ondersteunt een gebit in ontwikkeling
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Elektrische tandenborstel voor kinderen

Stimuleer zelfstandig poetsen

  • 2 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te beschermen

Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te beschermen

Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te beschermen

De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen

De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen

In 90 dagen wordt de poetstijd langzaam opgevoerd tot de 2 minuten die tandartsen aanbevelen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

209

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

08/06/2018

Nederland

Nederland

Fijn voor kids

De kidpacer is handig. Nu weten de kids precies hoe lang ze elk kant van hun gebit moeten poetsen. Fijn ook de Timer. Het maakt de kinderen bewust dat ze toch wat langer moet poetsen dan normaal.

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/07 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/07 Sonische, elektrische tandenborstel

17/01/2018

Nederland

Nederland

Zeer prettig in gebruik

Mijn dochter is er super blij mee. Vooral met de app erbij maakt het tandenpoetsen nog leuker!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/12 Sonische, elektrische tandenborstel

21/11/2016

Nederland

Nederland

Deze tandenborstel maakt tanden poetsen een feestje!

Normaal wou onze dochter haar tanden niet zo goed poetsen maar met deze tandenborstel is het gewoon een feestje. Hij komt ook goed overal in de mond wij zijn er zeer over te spreken!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de standaardpoetsstand