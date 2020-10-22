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Philips Sonicare PowerUp Sonische, elektrische tandenborstel
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX3110/00
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Gebruikershandleiding
Alles (6)
Hoe vaak moet ik mijn Philips Sonicare-opzetborstel vervangen?
Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
Kan ik mijn Sonicare-oplader met andere tandenborstels gebruiken?
Kan ik de Philips Sonicare-tandenborstel onder de douche gebruiken?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel gebruiken?
Hoe gebruik ik mijn Sonicare-tandenborstel met een beugel?
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