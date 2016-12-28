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Niet meer leverbaar
HX3110/00
1 poetsstand
1 opzetborstel
Meer bewegingen in 1 dag dan uw gewone tandenborstel in een maand. Meer dan 15.000 poetsbewegingen per minuut.
Het slanke, ergonomische handvat is net zo gebruiksvriendelijk als een gewone tandenborstel.
Twee maal per dag poetsen helpt gaatjes verminderen
2.7
van 5
49
Reviews & awards
Snowdonia
28/12/2016
Nederland
Veel beter dan de concurrentie
Al meer dan dertig jaar poets ik elektrisch. Mijn eerste elektrische tandenborstel was een Braun D1. Later zouden er nog vele Braun Oral B tandenborstels volgen. Teveel, want de (slechte) oplaadbare batterijen van de Braun tandenborstels maakten dat ik vaak een nieuwe moest kopen. En als de batterijen niet de reden waren dat er een nieuwe moest komen, dan was het wel dat ze spontaan aangingen en niet meer uitgezet konden worden, omdat de binnenwerken verroest waren vanwege de slechte afdichtingen. Wat een verademing was het toen ik de Philips Sonicare ontdekte en hierop overstapte. Naast de subjectieve mening dat deze veel fijner poetst dan een ronde tandenborstel, worden mijn tanden zichtbaar en voelbaar beter schoon. En dat met veel minder vaak hoeven opladen en nu al meer dan twee jaar zonder een nieuwe tandenborstel(houder) te hoeven kopen. Vandaar dat ik nu ook voor mijn kinderen ben overgestapt op de Sonicare. Voor mij geen ander merk meer!
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Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/33 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/33 Sonische, elektrische tandenborstel
Baloo67
17/01/2018
Deutschland
3 Jahre und immer noch super
Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.
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Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
charlie88
24/09/2014
Deutschland
1. elek. Zahnbürste
Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste