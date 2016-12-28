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  • Betere plakverwijdering*
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  • Betere plakverwijdering*
  • Betere plakverwijdering*
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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare PowerUpSonische, elektrische tandenborstel

HX3110/00

2.7
| (49) Reviews & awards
Betere plakverwijdering*
Deze Sonicare elektrische tandenborstel is net zo gebruiksvriendelijk als een gewone tandenborstel, maar verwijdert meer plak.
Bekijk alle voordelen

*Vergeleken met een handtandenborstel

Betere plakverwijdering*

  • 1 poetsstand

  • 1 opzetborstel

Sonische technologie

Sonische technologie

Meer bewegingen in 1 dag dan uw gewone tandenborstel in een maand. Meer dan 15.000 poetsbewegingen per minuut.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Het slanke, ergonomische handvat is net zo gebruiksvriendelijk als een gewone tandenborstel.

Helpt gaatjes verminderen

Helpt gaatjes verminderen

Twee maal per dag poetsen helpt gaatjes verminderen

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.7

van 5

49

Reviews & awards

28/12/2016

Nederland

Nederland

Veel beter dan de concurrentie

Al meer dan dertig jaar poets ik elektrisch. Mijn eerste elektrische tandenborstel was een Braun D1. Later zouden er nog vele Braun Oral B tandenborstels volgen. Teveel, want de (slechte) oplaadbare batterijen van de Braun tandenborstels maakten dat ik vaak een nieuwe moest kopen. En als de batterijen niet de reden waren dat er een nieuwe moest komen, dan was het wel dat ze spontaan aangingen en niet meer uitgezet konden worden, omdat de binnenwerken verroest waren vanwege de slechte afdichtingen. Wat een verademing was het toen ik de Philips Sonicare ontdekte en hierop overstapte. Naast de subjectieve mening dat deze veel fijner poetst dan een ronde tandenborstel, worden mijn tanden zichtbaar en voelbaar beter schoon. En dat met veel minder vaak hoeven opladen en nu al meer dan twee jaar zonder een nieuwe tandenborstel(houder) te hoeven kopen. Vandaar dat ik nu ook voor mijn kinderen ben overgestapt op de Sonicare. Voor mij geen ander merk meer!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/33 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/33 Sonische, elektrische tandenborstel

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

24/09/2014

Deutschland

Deutschland

1. elek. Zahnbürste

Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen