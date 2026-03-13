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Avance-collectie Staafmixer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Avance-collectieStaafmixer

HR1672/90

Avance-collectie Staafmixer

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF bestand, 174.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1672/90 - English (US)

  • PDF bestand, 954.6 kB
  • 13 March 2026

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