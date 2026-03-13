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Avance-collectie Staafmixer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HR1672/90
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Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1672/90 - English (US)
Alles (13)
Functionaliteit (1)
Waar kan ik de garde van mijn Philips-staafmixer voor gebruiken?
Kunnen harde ingrediënten schade toebrengen aan mijn Philips-staafmixer?
Kan ik de mesunit van mijn Philips-staafmixer vervangen?
Kan ik met mijn Philips-staafmixer ijsblokjes vermalen?
Mag ik kokendhete vloeistoffen in de kan van mijn Philips-blender gieten?
Beker
Accessoire - dubbele garde
Avance CollectionAardappelstamper
Aardappelpureerblad
Garde (1 stuk)
Schijf voor hakken/raspen
Koppelunit voor de hakmolen
Mijn Philips-hakmolen is gestopt omdat de mesunit geblokkeerd is
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