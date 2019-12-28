Ik ben zeer tevreden over de Philips Pro Straightener HPS930. Hij warmt supersnel op en met slechts één behandeling blijft je haar lang in model. Je haar voelt zacht en verzorgd, ook als je er geen stylingproducten of hittebeschermers bij gebruikt. Je kunt de temperatuur regelen en ik heb hem zelfs wel eens op een te hoge stand voor mijn haar gebruikt (volgens de gebruiksaanwijzing) maar zelfs dan geeft het een goed resultaat. Het kan dus niet mis gaan. Deze stijltang is best groot, maar dat maakt ook dat je grote lokken in één keer kunt behandelen. Kortom: een tevreden klant.