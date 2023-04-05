ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Niet meer leverbaar

Advanced HP8656/03 Air Styler

HP8656/03

3.7
| (143) Reviews & awards
Bekijk alle voordelen

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

143

Reviews & awards

05/04/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dè ideale föhntool voor je haren

Geweldige tool voor het stylen van je haren. Ik gebruik geen klassieke föhn meer. Geweldig in gebruik en je haren zijn zo droog en gestyled.

Voordelen

Mooie design, beschermd je haren, handig in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

30/04/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Droogt je haar snel

Bij nat haar snel droog krijgen en stijlen . Is makkelijk apparaat om mee te nemen op vakantie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

16/04/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Handig

Er zijn veel mogelijkheden om je haar te modelleren. Je haar krijgt een mooie glans.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen