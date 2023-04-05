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  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
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  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend

AdvancedAirstyler

HP8656/00

3.7
| (143) Reviews & awards
Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
Philips Air Styler Advanced voor elke dag geweldige gemakkelijke haarstijlen. De warme lucht wordt gelijkmatig verspreid door de borstel en ionenverzorging geeft je haar extra glans.
Bekijk alle voordelen
Compatibele producten
Advanced

Advanced
Airstyler

HP8656/00

Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend

  • 5 opzetstukken

  • Gelijkmatige verdeling van warmte

  • Ionenverzorging

  • ThermoProtect-temperatuur

Minder oververhitting met de technologie voor gelijkmatige warmteverdeling

De technologie voor gelijkmatige warmteverdeling biedt maximale bescherming tegen oververhitting en zorgt zo voor gezond en glanzend haar.

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

5 hulpstukken

Deze Airstyler heeft 5 hulpstukken voor verschillende stijlen, van natuurlijk steil haar tot gedefinieerde golven en volume bij de haarwortels.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

143

Reviews & awards

05/04/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dè ideale föhntool voor je haren

Geweldige tool voor het stylen van je haren. Ik gebruik geen klassieke föhn meer. Geweldig in gebruik en je haren zijn zo droog en gestyled.

Voordelen

Mooie design, beschermd je haren, handig in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

30/04/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Droogt je haar snel

Bij nat haar snel droog krijgen en stijlen . Is makkelijk apparaat om mee te nemen op vakantie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

16/04/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Handig

Er zijn veel mogelijkheden om je haar te modelleren. Je haar krijgt een mooie glans.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

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