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Niet meer leverbaar
Care-editie
Ionisch
230°C
Keramische buitenlaag met keratine
Beschermende keramische coating met keratine voor betere verzorging van je haar
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Voordelen
El precio
Nadelen
Nada
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine