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  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
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  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk

Niet meer leverbaar

Gezondheidsgrill

HD4407/20

4.1
| (53) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Uw eten was nog nooit zo smakelijk
De grillplaten van deze Philips-gezondheidsgrill bereiken zeer hoge temperaturen, zodat de smaak van het voedsel volledig behouden blijft. De platen warmen snel op en houden een constante temperatuur voor optimaal resultaat. Afhankelijk van uw kookstijl kunnen de platen zowel horizontaal als schuin worden gebruikt.
Bekijk alle voordelen

Smaken blijven behouden dankzij de hete grillplaat

Uw eten was nog nooit zo smakelijk

  • 2000 W

  • Geribbelde grillplaat

  • 3 grillstanden

Door de hete grillplaat blijven smaken behouden

Door de hete grillplaat blijven smaken behouden

Door de hoge temperatuur van de grillplaten blijft het sap en de smaak van het voedsel behouden. Zodra het voedsel in contact komt met de oppervlakken van de grill, wordt het geroosterd en bruin waardoor een heerlijk korstje ontstaat dat al het goede en de smaak vasthoudt in het voedsel, daar waar het hoort.

Instelbare thermostaat, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Instelbare thermostaat, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Groot temperatuurbereik (70 tot 230 °C) voor de ideale temperatuur, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Eenvoudig rechtop op te bergen

Eenvoudig rechtop op te bergen

Eenvoudig rechtop op te bergen; snoer en bak eveneens netjes op te bergen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

53

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

17/11/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goed en eenvoudig te bedienen product

Goede service ontvangen van de Online shop. Snelle oplossing geboden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill

17/11/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goed en eenvoudig te bedienen product

Goede service ontvangen van de Online shop. Snelle oplossing geboden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill

16/06/2013

Nederland

Nederland

makkelijke grill met diverse standen om te grillen

Goede grill met vele mogelijkheden. Makkelijk te bedienen. Neemt weinig ruimte in.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen