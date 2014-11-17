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Niet meer leverbaar
2000 W
Geribbelde grillplaat
3 grillstanden
Door de hoge temperatuur van de grillplaten blijft het sap en de smaak van het voedsel behouden. Zodra het voedsel in contact komt met de oppervlakken van de grill, wordt het geroosterd en bruin waardoor een heerlijk korstje ontstaat dat al het goede en de smaak vasthoudt in het voedsel, daar waar het hoort.
Groot temperatuurbereik (70 tot 230 °C) voor de ideale temperatuur, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel
Eenvoudig rechtop op te bergen; snoer en bak eveneens netjes op te bergen.
4.1
van 5
53
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
knuve002
17/11/2014
Nederland
Geverifieerde koper
Goed en eenvoudig te bedienen product
Goede service ontvangen van de Online shop. Snelle oplossing geboden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill
Geitjetiez01
17/11/2014
Nederland
Geverifieerde koper
Goed en eenvoudig te bedienen product
Goede service ontvangen van de Online shop. Snelle oplossing geboden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill
Hermanski
16/06/2013
Nederland
makkelijke grill met diverse standen om te grillen
Goede grill met vele mogelijkheden. Makkelijk te bedienen. Neemt weinig ruimte in.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4407/50 Gezondheidsgrill