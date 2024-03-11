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Gezondheidsgrill
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD4407/20
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User Manual Philips Health grill
ICM Recipe Booklet Philips Health grill
Alles (4)
Kan ik de Philips-grill gebruiken om voedsel te ontdooien?
Kan ik de Philips-grill gebruiken om mijn etenswaren warm te houden?
Kan ik de grillplaten van mijn Philips-grill in de vaatwasmachine doen?
Hoe gebruik ik de digitale timer op mijn Philips-grill?
Grillplaat
Het temperatuurlampje van mijn Philips-grill gaat steeds aan en uit
Er komt rook uit mijn Philips-grill wanneer ik het apparaat inschakel.