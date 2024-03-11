ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Gezondheidsgrill

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Gezondheidsgrill

HD4407/20

Gezondheidsgrill

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

User Manual Philips Health grill

  • PDF bestand, 1.1 MB
  • 11 March 2024

ICM Recipe Booklet Philips Health grill

  • PDF bestand, 849.9 kB
  • 19 March 2024

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen