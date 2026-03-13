ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

PerfectCare Elite Plus Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PerfectCare Elite PlusStrijkijzer met stoomgenerator

GC9675/80

PerfectCare Elite Plus Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

UK Declaration of Conformity

  • PDF bestand, 495.8 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)

  • PDF bestand, 206.2 kB
  • 13 March 2026

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen