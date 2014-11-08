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  • Ultracompact voor dagelijks drogen
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  • Ultracompact voor dagelijks drogen
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Niet meer leverbaar

DryCare EssentialFöhn

BHD001/00

4.5
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Ultracompact voor dagelijks drogen
Deze föhn levert perfecte droogkracht voor onderweg, zodat de gewenste look overal binnen handbereik is
Bekijk alle voordelen

EssentialCare ultracompact

Ultracompact voor dagelijks drogen

  • Ultracompact

  • 1200 W

  • 2 flexibele snelheidsstanden

Snoer van 1,8 m voor maximale flexibiliteit

Snoer van 1,8 m voor maximale flexibiliteit

Snoer van 1,8 m.

1200 W voor zacht drogen

1200 W voor zacht drogen

Philips EssentialCare Compact creëert het juiste niveau van airflow en milde droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.

Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen

Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen

Deze föhn is licht en eenvoudig te hanteren, maar klein genoeg om vrijwel overal op te bergen. Ook heeft hij een slim en modern design.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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van 5

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Reviews & awards

100%

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08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

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Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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17/10/2014

Deutschland

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Klein und trotzem leistungsstark

Wer einen neuen Haartrockner für den nächsten Urlaub oder die nächste Geschäftsreise sucht ist hier gut bedient. Der Haartrockner ist mit 1200 Watt leistungsstark und trotzdem kompakt und leicht zu transportieren. Er hat ein 1,8 Meter langes Kabel, welches für viel Mobilität im Badezimmer sorgt. Zudem kann er durch die Aufhängeöse ganz einfach und unkompliziert an die Wand gehängt werden. Mit seinen 2 voreingestellten Kombinationsstufen bietet er eine gute Leistung für die Reise. Die Stylingdüse sorgt für die Möglichkeit eines präzisen Stylings. Insgesamt gibt es also ein klares Daumen hoch für das günstige Modell. Für die Reise ist er sehr gut geeignet, für zu Hause wünsche ich mir aber ein paar mehr Features und Einstellungsmöglichkeiten. Als Kompakt-Haartrockner erfüllt er aber seinen Zweck- leistungsstark bei kleiner Größe.

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Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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