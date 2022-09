Waarom je SENSEO® ontkalken?

Het ontkalken is een belangrijk onderdeel van het onderhoud van je SENSEO®. Door regelmatig je SENSEO® te ontkalken, kun je blijven genieten van heerlijke SENSEO® koffie. We adviseren het apparaat tenminste elke drie maanden te ontkalken. Indien je in een omgeving woont met een hoog kalkgehalte in het water, dan zal het nodig zijn vaker te ontkalken. Heeft je apparaat een kalk lampje en licht deze eerder op dan dat de 3 maanden verstreken zijn? Dan is het om de SENSEO® ontkalker te gebruiken.



De voordelen die je ervaart door regelmatig te ontkalken:

• Behoud de optimale SENSEO® smaak

• Voorkomen van storingen

• Jouw SENSEO® apparaat gaat langer mee