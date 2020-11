Advies ontvangen om de luchtkwaliteit te verbeteren



De app geeft relevante artikelen over uw luchtkwaliteit en hoe u deze kunt verbeteren en geeft u nuttige tips om ervoor te zorgen dat u en uw gezin schone lucht inademen en binnenshuis minder aan allergenen worden blootgesteld. U ontvangt ook een maandelijks rapport over de luchtkwaliteit in en rondom uw huis, en in hoeverre de lucht is verbeterd door het gebruik van de luchtzuiveraar van Philips.