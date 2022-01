Het juiste water



Om heerlijke filterkoffie te bereiden, moet u eerst uw apparaat vullen met vers water. Koffie bestaat voor het grootste deel uit water, en daarom is het belangrijk dat dat water van goede kwaliteit is. Zorg dat de hardheid van het water naar uw smaak is. Zacht water accentueert het koffiezuur, hard water neutraliseert meer de fijne fruitzuren in de koffie.