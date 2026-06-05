ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Originele Philips OneUp 5000-serie Elektrische dweil

Philips ondersteuning

Originele Philips OneUp 5000-serieElektrische dweil

XV5113/01

Originele Philips OneUp 5000-serie Elektrische dweil

Ga naar de winkel

Haal het allerbeste uit uw product

  • NL_2024_XV5113_Support Video__SETUP_67s_16x9
    NL_2024_XV5113_Support Video__SETUP_67s_16x9
  • NL_2024_XV5113_Support Video_MAINTENANCE_40s_16x9
    NL_2024_XV5113_Support Video_MAINTENANCE_40s_16x9

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF bestand, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF bestand, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

    • Philips OneUp pad - Tegels/steen 2x

    Philips OneUp pad - Tegels/steen 2x
    Vervangbare pad

    XV1883/20
    • Voor tegels, stenen en betonnen vloeren
    • Zuigt het vieze water op en pompt schoon water
    • 2x snellere vloerdroging** dan handmatige dweil
    • Eenvoudig verwisselbaar zonder het vuil aan te raken
    • Tot wel 6 maanden lang herbruikbaar
    • Philips OneUp pad - Tegels/steen/beton

    Philips OneUp pad - Tegels/steen/beton
    Vervangbare pad

    XV1883/10
    • Voor tegels, stenen en betonnen vloeren
    • Zuigt het vieze water op en pompt schoon water
    • 2x snellere vloerdroging** dan handmatige dweil
    • Eenvoudig verwisselbaar zonder het vuil aan te raken
    • Tot wel 6 maanden lang herbruikbaar
    • Philips OneUp pad - Hout/parket/lino

    Philips OneUp pad - Hout/parket/lino
    Vervangbare pad

    XV1884/10
    • Voor echt hout, parket en linoleum
    • Zuigt het vieze water op en pompt schoon water
    • 2x snellere vloerdroging** dan handmatige dweil
    • Eenvoudig verwisselbaar zonder het vuil aan te raken
    • Tot wel 6 maanden lang herbruikbaar
    • Philips OneUp pad - Hout/parket - 2st

    Philips OneUp pad - Hout/parket - 2st
    Vervangbare pad

    XV1884/20
    • Voor echt hout, parket en linoleum
    • Zuigt het vieze water op en pompt schoon water
    • 2x snellere vloerdroging** dan handmatige dweil
    • Eenvoudig verwisselbaar zonder het vuil aan te raken
    • Tot wel 6 maanden lang herbruikbaar
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    USB-kabel

    CRP1095/01
    • Kabellengte: 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Verwisselbare dweildoeken

    XV1882/10
    • Vloerreiniging met zachte microvezels: reinig harde vloeren, inclusief delicate en niet-absorberende vloeren.
    • 50% sneller droog in vergelijking met een handmatige dweil: dweil en droog tegelijkertijd voor vlekkeloze vloeren.**
    • Eenvoudig te verwijderen: ontworpen voor moeiteloos elektrisch dweilen en een rommelvrije schoonmaakervaring.
    • OneUp-technologie: gepatenteerde technologie pompt schoon water terwijl het vuile water stil wordt opgezogen.
    • Tot wel 6 maanden lang herbruikbaar: Philips OneUp verwisselbare dweildoeken zijn machinewasbaar en met de hand wasbaar.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Verwisselbare dweildoeken

    XV1882/20
    • Vloer ontmoet zachte microvezel: Reinig harde vloeren, inclusief delicate en niet-absorberende vloeren.
    • 50% sneller droog dan handmatig dweilen: Dweil en droog tegelijkertijd voor vlekkeloze vloeren.**
    • Eenvoudig verwijderbaar: Ontworpen voor moeiteloos elektrisch dweilen en een schoonmaakervaring zonder rommel.
    • OneUp-technologie: Gepatenteerde technologie pompt schoon water terwijl vuil water geruisloos wordt opgezogen.
    • Herbruikbaar tot 6 maanden: Philips OneUp vervangbare pads zijn machine- en handwasbaar.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vloerreiniger

    XV1892/02
    • Verlengt de levensduur van de dweil: eenvoudige en optimale doseringsformule vermindert slijtage.
    • Eenvoudige dosering met cassettes voor 40 keer gebruik: ultra-geconcentreerde formule voor een delicate reinigingswerking.
    • Snel drogen: droogt 50% sneller dan handmatige dweilen voor vlekkeloze reiniging.**
    • Economische oplossing: één cassette vervangt tot drie flessen standaard wasmiddel.
    • Huisdier- en gezinsvriendelijk: beschermt oppervlakken terwijl het een gezondere omgeving bevordert.

Problemen oplossen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.