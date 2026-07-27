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Niet meer leverbaar

XB2122/08

XB2122/08

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Motor van 850 W voor hoge zuigkracht

Motor van 850 W voor hoge zuigkracht

De motor van 850 W met hoog rendement levert een hoge zuigkracht voor geweldige schoonmaakresultaten.

99,9% stofopname* voor grondige resultaten

99,9% stofopname* voor grondige resultaten

Het multifunctionele mondstuk en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van het fijne stof* kunt opzuigen.

PowerCyclone 4 levert langer krachtige prestaties

PowerCyclone 4 levert langer krachtige prestaties

De PowerCyclone 4-technologie versnelt de luchtstroom in de cilindrische kamer om stof van lucht te scheiden. Hierdoor blijven de hoogwaardige prestaties langer behouden.

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