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XB2122/08

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

XB2122/08

XB2122/08

XB2122/08

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF bestand, 342.1 kB
  • 13 March 2026

2000 Series Bagless vacuum cleaner

  • PDF bestand, 238.1 kB
  • 13 March 2026

Onderdelen en accessoires