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XB2122/08
Niet meer leverbaar
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2000 Series Bagless vacuum cleaner
Uitblaasfilter
Set filters
Slang voor stofzuiger zonder zak uit 2000-serie
Multifunctioneel mondstuk
Spleetmondstuk