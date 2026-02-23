Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Geniet van het comfort Geniet van het comfort Geniet van het comfort

      Draadloze koptelefoon voor over het oor

      TAH6000WT/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Geniet van het comfort

      Blijf gefocust met de over-ear hoofdtelefoon met adaptieve ruisonderdrukking die zijn gemaakt voor jarenlang comfortabel gebruik. Draag hem draadloos om onderweg op te gaan in warm, natuurlijk geluid. Of sluit een kabel aan en ga helemaal op in hi-res audio.

      Bekijk alle voordelen

      Verkrijgbaar in:

      Vergelijkbare producten

      Alle Noise Cancelling weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Draadloze koptelefoon voor over het oor
      - {discount-value}

      Draadloze koptelefoon voor over het oor

      totaal

      recurring payment

      Geniet van het comfort

      • Natuurlijk geluid. Dynamische bas
      • Comfortabel over-ear ontwerp
      • Adaptieve ruisonderdrukking
      • Tot 80 uur afspeeltijd

      Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume. Luister draadloos of met een kabel

      Speciaal afgestemde drivers van 40 mm en Dynamic Bass zorgen samen voor een geweldig geluid met een volle, rijke bas, zelfs bij lage volumes. Als je wilt genieten van geluid met een hoge resolutie, kun je luisteren via de audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd) of USB-C.

      Laat je helemaal meeslepen met de adaptieve ruisonderdrukking

      Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

      Comfortabele pasvorm en vervangbare onderdelen voor jarenlang gebruik

      Zachte oorschelpen van PU-leer en een zachte verstelbare hoofdband zorgen voor een supercomfortabele pasvorm. Voor de beste akoestische afdichting en optimaal comfort kun je de oorkussens van memory foam vervangen als ze na verloop van tijd slijten. Ook de oplaadbare lithium-ionaccu van de hoofdtelefoon kun je vervangen wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

      Stabiele Bluetooth® multipoint-verbinding en eenvoudig koppelen

      Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Android Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.

      Tot 80 uur afspeeltijd (50 met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld)

      Met ruisonderdrukking uitgeschakeld heb je tot 80 uur afspeeltijd na volledig opladen en met ruisonderdrukking aan tot 50 uur. Voor een snelle boost laad je het apparaat in slechts 5 minuten op voor 4 uur extra.

      5-mic-technologie. Helderdere gesprekken, zelfs op lawaaiige plekken

      Deze hoofdtelefoon heeft vijf microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs op drukke straten en op winderige dagen is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

      De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat

      Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking aan te passen, Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

      Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

      De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

      GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

      We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Akoestisch systeem
        Gesloten
        Frequentiebereik
        20 - 40,000 Hz
        Impedantie
        16 ohm
        Gevoeligheid
        108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diameter van luidspreker
        40  mm
        Maximaal ingangsvermogen
        30  mW
        Type driver
        Dynamisch
        Audio met hoge resolutie
        Ja

      • Connectiviteit

        Bluetooth-versie
        6,0
        Bluetooth-profielen
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximumbereik
        Maximaal 10  m
        Multipoint-verbinding
        Ja
        Ondersteunde codec
        SBC
        koptelefoonaansluiting
        3.5  mm

      • Omdoos

        Lengte
        22.40  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        3
        Breedte
        22.00  cm
        Brutogewicht
        1.65  kg
        Hoogte
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17698 7
        Nettogewicht
        0.81  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.84  kg

      • Comfort

        Philips Headphones app ondersteuning
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Firmware-updates mogelijk
        Ja
        Type bediening
        Knop
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Vermogen

        Aantal batterijen
        1 x
        Oplaadtijd
        2  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan)
        50  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit)
        80  uur
        Korte oplaadtijd
        15 mins for 4 hrs
        Batterijgewicht (totaal)
        14.8  g
        Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon)
        720  mAh
        Batterijtype (hoofdtelefoon)
        Lithium-polymeer (ingebouwd)

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        25  cm
        Verpakkingstype
        Karton
        Type schap
        Ophanging
        Breedte
        21.2  cm
        Diepte
        6.9  cm
        Aantal producten
        1
        EAN
        48 95229 17698 0
        Brutogewicht
        0.500  kg
        Nettogewicht
        0.270  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.230  kg

      • Afmetingen van het product

        Hoogte
        19.20  cm
        Breedte
        16.60  cm
        Diepte
        8.20  cm
        Gewicht
        0.024  kg

      • Accessoires

        Snelstartgids
        Ja

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Wit
        Draagstijl
        Hoofdband
        Opvouwbaar ontwerp
        Plat
        Materiaal op het oor
        Synthetisch leer
        Oorpasvorm
        Voor over het oor
        Type oorschelp:
        Gesloten achterkant

      • Telecommunicatie

        Microfoon voor oproepen
        2 mics
        Onderdrukking van windgeluid
        Ja

      • UPC

        UPC
        8 40063 20788 2

      • ANC-functies

        ANC-technologie
        Hybride, ANC Pro
        Bewustzijnsmodus
        Ja
        Adaptieve ANC
        Ja
        ANC (Active Noise Canceling)
        Ja

      • Spraakassistent

        Compatibel met de spraakassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Activering van de spraakassistent
        Druk op de multifunctionele knop
        Ondersteuning voor de spraakassistent
        Ja

      • Duurzaamheid

        Plastic behuizing
        bevat 52% GRS-gecertificeerd gerecycled polycarbonaat TE-00132492

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Terug naar boven
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.