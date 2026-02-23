Zoektermen
TAH6000BK/00
Geniet van het comfort
Blijf gefocust met de over-ear hoofdtelefoon met adaptieve ruisonderdrukking die zijn gemaakt voor jarenlang comfortabel gebruik. Draag hem draadloos om onderweg op te gaan in warm, natuurlijk geluid. Of sluit een kabel aan en ga helemaal op in hi-res audio.Bekijk alle voordelen
Draadloze koptelefoon voor over het oor
Speciaal afgestemde drivers van 40 mm en Dynamic Bass zorgen samen voor een geweldig geluid met een volle, rijke bas, zelfs bij lage volumes. Als je wilt genieten van geluid met een hoge resolutie, kun je luisteren via de audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd) of USB-C.
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.
Zachte oorschelpen van PU-leer en een zachte verstelbare hoofdband zorgen voor een supercomfortabele pasvorm. Voor de beste akoestische afdichting en optimaal comfort kun je de oorkussens van memory foam vervangen als ze na verloop van tijd slijten. Ook de oplaadbare lithium-ionaccu van de hoofdtelefoon kun je vervangen wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Android Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.
Met ruisonderdrukking uitgeschakeld heb je tot 80 uur afspeeltijd na volledig opladen en met ruisonderdrukking aan tot 50 uur. Voor een snelle boost laad je het apparaat in slechts 5 minuten op voor 4 uur extra.
Deze hoofdtelefoon heeft vijf microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs op drukke straten en op winderige dagen is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.
Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking aan te passen, Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.
De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.
We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.
