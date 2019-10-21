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Niet meer leverbaar
14,8 mm drivers/open achterkant
Oordopje
Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een betere geluidskwaliteit.
De transparante, met rubber overtrokken behuizing van de hoofdtelefoon vormt zich naar het oor voor veel luistercomfort.
5.0
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Hannah038
21/10/2019
Nederland
Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!
Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(
Voordelen
geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop
Nadelen
Niet meer verkrijgbaar :(
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes
RT26
27/07/2017
Nederland
Geweldig geluid!
Dit zijn al jaren mijn favoriete oordoppen, goed geluid, met een goede bas erin. Ik dacht onlangs over te stappen op de SHE3900, helaas heeft die lang niet zo'n goed geluid, terwijl die een keer zo duur is. Voortaan weer de vertrouwde SHE3010 opzoeken!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3010PP Hoofdtelefoon met oordopjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3010PP Hoofdtelefoon met oordopjes
Elli5
03/04/2025
Deutschland
Beste kopfhörer aller Zeiten!
Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....
Voordelen
Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3010WT Earbuds
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3010WT Earbuds