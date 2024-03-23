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Hoofdtelefoon met oordopjes
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHE3010WT/00
Verkrijgbaar in
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Voor iOS en Android
Met de Philips Headphones-app kunt u optimaal profiteren van het potentieel van de hoofdtelefoon. De app geeft u toegang tot alle functies die u de beste audio-ervaring bieden vanaf uw mobiele apparaat.
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Alles (3)
Ik krijg een kleine elektrische schok van de Philips-oortelefoon.
Tips voor beter onderhoud van de Philips hoofdtelefoon.
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?
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