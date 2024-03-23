ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Hoofdtelefoon met oordopjes

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Hoofdtelefoon met oordopjes

SHE3010BK/00

Hoofdtelefoon met oordopjes

Niet meer leverbaar

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Paars
Paars
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Voor iOS en Android

App 'Philips Headphones'

Met de Philips Headphones-app kunt u optimaal profiteren van het potentieel van de hoofdtelefoon. De app geeft u toegang tot alle functies die u de beste audio-ervaring bieden vanaf uw mobiele apparaat.

Scan de QR-code om de app te downloaden
App 'Philips Headphones'

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 296.3 kB
  • 23 March 2024

Veelgestelde vragen

Garantie en service

Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product

Garantie

Ons beleid voor productgarantie

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.