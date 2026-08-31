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Niet meer leverbaar

1000 seriesOortelefoon met microfoon

SHE2405BL/00

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Roze/paars
Roze/paars
Wit
Wit
Zwart
Zwart

Uw muziek met uw stijl

Luister geheel in eigen stijl naar uw soundtracks. Deze in-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in vier krachtige kleurenschema's en heeft een doorschijnende luidsprekerbehuizing met gekleurde kabels. Waarom zou u met de massa meegaan als u kunt opvallen?

Bekijk alle voordelen

Uw muziek met uw stijl

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • geïntegreerde microfoon

  • Blauw

  • Oortelefoon

Ovale akoestische buis. Comfort en passieve geluidsisolatie

De ovale akoestische buis van deze in-ear-koptelefoon biedt echt comfort waardoor u heerlijk van uw muziek kunt genieten. De koptelefoon biedt maximale passieve geluidsisolatie en u kunt kiezen uit verwisselbare rubberen oorcaps in drie maten voor een perfecte pasvorm.

Oorcaps in small, medium en large voor een perfecte pasvorm

Felgekleurde kabels. Transparante luidsprekerbehuizing

Maak een statement met de felgekleurde kabels en de transparante luidsprekerbehuizing.

Technische specificaties

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