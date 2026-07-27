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Niet meer leverbaar
SHE2405PP/00
Verkrijgbaar in
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
geïntegreerde microfoon
Roze/paars
Oortelefoon
Maak een statement met de felgekleurde kabels en de transparante luidsprekerbehuizing.
De akoestische neodymium-drivers van 8,6 mm zorgen voor een kraakhelder geluid.
De ovale akoestische buis van deze in-ear-koptelefoon biedt echt comfort waardoor u heerlijk van uw muziek kunt genieten. De koptelefoon biedt maximale passieve geluidsisolatie en u kunt kiezen uit verwisselbare rubberen oorcaps in drie maten voor een perfecte pasvorm.
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