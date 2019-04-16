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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF922/01 2-in-1 electric steam sterilizer

SCF922/01

4.3
| (25) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Bekijk alle voordelen
Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke stoom voor het steriliseren van babyflessen en andere producten en het doden van 99,9% van alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al je babyflessen en andere producten steriel zijn.

Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

Dankzij het open ontwerp kun je de verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en keer op keer steriliseren met schone stoom.

Geschikt voor het steriliseren van verschillende flessen, borstkolven en accessoires

De sterilisator is geschikt voor gebruik met babyflessen met een standaardhals en een brede hals, maar is ook geschikt voor andere babyproducten zoals borstkolven en accessoires.

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

25

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

3

16/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

An over all great hygienic prouduct to use.

Great for space, being able to get more in saves time. Leave bottles hygenicly sterilized and quick and easy to use. A great product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF922/01 2-in-1 electric steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF922/01 2-in-1 electric steam steriliser

12/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for busy new parents

This advent 2 in 1 steriliser is a brilliant addition to every new family. It looks sleek and doesn’t take up much room at all (perfect when your house is suddenly full of new products as well as a baby haha) it’s simple to use even when sleep deprived and the fact that it sterilises in ten minutes is a godsend when you forget to put it on so baby doesn’t have to wait long for their next feed. It doesn’t have any parts that are difficult to clean so it’s a dream to look after too. Considering how compact it is you can fit a full days worth of sterilising in one use!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF922/01 2-in-1 electric steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF922/01 2-in-1 electric steam steriliser

11/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use

I've been using this steriliser now for some time and it's great. It's really easy to use as well as clean and the fact it keeps things sterilised for upto 24 hours is awesome and makes it a pleasure to use especially with night feeds.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF922/01 2-in-1 electric steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF922/01 2-in-1 electric steam steriliser

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