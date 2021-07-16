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Philips Avent SCF922/01 2-in-1 electric steam sterilizer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF922/01
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Gebruiksaanwijzing - English (US)
EU Verklaring van conformiteit - English (US)
Alles (10)
Is de verpakking geschikt voor recycling?
Hoeveelheid water voor de Philips Avent-sterilisator
Waar kan ik de sterilisator het beste gebruiken?
Hoelang moet ik wachten tussen twee stoomsessies?
Hoeveel flessen passen er in mijn Philips Avent elektrische stoomsterilisator?
Waarom ruik ik een vreemde geur als ik de sterilisator uitpak?
Er blijft wat water achter in de flessen na het steriliseren. Is dit normaal?
De verwarmingsplaat van mijn Avent-sterilisator vertoont witte/bruine vlekken