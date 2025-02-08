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Niet meer leverbaar

SCF875/01 4-in-1 healthy baby food maker

SCF875/01

4.2
| (469) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Bekijk alle voordelen
Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Stomen is een gezonde manier van koken. Onze technologie zorgt ervoor dat de stoom van beneden naar boven circuleert, waardoor alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard zonder te koken. De voedzame kracht, textuur en het kookvocht blijven behouden tijdens het mengen.

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Eén kan biedt alle benodigdheden voor een voedzame babymaaltijd. Je hoort een pieptoon zodra de ingrediënten zijn gestoomd. Til de kan gewoon op, draai hem om en vergrendel hem om het gestoomde voedsel naar wens te mixen.

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Van groenten en fruit zeer fijn mengen tot ingrediënten combineren, en zelfs zorgen voor wat grovere texturen. Onze 4-in-1 gezonde-babyvoedingmaker ondersteunt elke stap.

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

469

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

08/02/2025

Nederland

Nederland

Helemaal blij

Goede service van philips, heel vriendelijk en echt klant gericht + snelle levering. Het is een ideaal apparaat voor baby hapjes te maken. Ik raad iedereen dit product aan!

Voordelen

10

Nadelen

0

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender

20/07/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

tijdsbesparen en gezond

[Employee of philipsglobal] we hebben dit apparaat 1,5 jaar voor ons dochtertje gebruikt en hebben het onze vrienden ook aangeraden, was ff uitzoeken in begin hoe het precies werkte, ook verkleurden sommige plastic onderdelen na enkele maanden maar dat was voor ons bijzaak. Eten maken kost geen tijd, groenten snijden, water toevoegen en kwartier later gaar en klaar op juiste temperatuur. het heeft ons veel werk uit handen genomen en heeft gedurende 1,5 jaar altijd goed gewerkt

Voordelen

duurzaam

Nadelen

gebruikershandleiding te omslachtig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF885/01 4-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF885/01 4-in-1 stomer/blender

06/11/2019

Nederland

Nederland

Fijn gemakkelijk product

De blender is gemakkelijk en snel in gebruik, de stoom en blenden functie gebruik ik het meeste voor het maken van babyhapjes. Ik vind het fijn dat het product in de vaatwasser kan zodat het snel schoon is.

Voordelen

Kan in vaatwasser

Nadelen

Kort snoer

Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender

Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender

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