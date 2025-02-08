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Niet meer leverbaar
Stomen is een gezonde manier van koken. Onze technologie zorgt ervoor dat de stoom van beneden naar boven circuleert, waardoor alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard zonder te koken. De voedzame kracht, textuur en het kookvocht blijven behouden tijdens het mengen.
Eén kan biedt alle benodigdheden voor een voedzame babymaaltijd. Je hoort een pieptoon zodra de ingrediënten zijn gestoomd. Til de kan gewoon op, draai hem om en vergrendel hem om het gestoomde voedsel naar wens te mixen.
Van groenten en fruit zeer fijn mengen tot ingrediënten combineren, en zelfs zorgen voor wat grovere texturen. Onze 4-in-1 gezonde-babyvoedingmaker ondersteunt elke stap.
4.2
van 5
469
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Roos30
08/02/2025
Nederland
Helemaal blij
Goede service van philips, heel vriendelijk en echt klant gericht + snelle levering. Het is een ideaal apparaat voor baby hapjes te maken. Ik raad iedereen dit product aan!
Voordelen
10
Nadelen
0
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender
MattP1
20/07/2020
Nederland
Philips-medewerker
tijdsbesparen en gezond
[Employee of philipsglobal] we hebben dit apparaat 1,5 jaar voor ons dochtertje gebruikt en hebben het onze vrienden ook aangeraden, was ff uitzoeken in begin hoe het precies werkte, ook verkleurden sommige plastic onderdelen na enkele maanden maar dat was voor ons bijzaak. Eten maken kost geen tijd, groenten snijden, water toevoegen en kwartier later gaar en klaar op juiste temperatuur. het heeft ons veel werk uit handen genomen en heeft gedurende 1,5 jaar altijd goed gewerkt
Voordelen
duurzaam
Nadelen
gebruikershandleiding te omslachtig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF885/01 4-in-1 stomer/blender
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCF885/01 4-in-1 stomer/blender
Niels122
06/11/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn gemakkelijk product
De blender is gemakkelijk en snel in gebruik, de stoom en blenden functie gebruik ik het meeste voor het maken van babyhapjes. Ik vind het fijn dat het product in de vaatwasser kan zodat het snel schoon is.
Voordelen
Kan in vaatwasser
Nadelen
Kort snoer
Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender
Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender