Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Philips Avent SCF782 Grown Up Cup
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF782
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Eco passport - English (US)
Gebruiksaanwijzing
Alles (9)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik deze beker gebruiken om flesvoeding te maken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Kan ik dit product in de magnetron gebruiken?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?