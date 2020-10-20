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Philips Avent Geïsoleerde bekers met rietje
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF766/00
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Gebruiksaanwijzing
Alles (9)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Passen rietjes van een ander merk op mijn Philips Avent-beker?
Hoelang gaat het rietje mee?