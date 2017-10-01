j'ai acheté cette tasse pour mon fils de 2 ans. Ce que je recherchais c'était un produit anti-fuites, transportable dans un sac à main et avec une contenance pas trop petite. En effet le système est très ingénieux et pratique (il faut bien lire la notice au préalable et après on maitrise le produit). Par contre pour faire comprendre à un enfant de 2 ans d'aspirer, c'est déjà compliqué! Mais alors quand c'est difficile même pour un adulte, je ne vois pas comment un petit enfant peut le faire... Mon avis est donc mitigé, la tasse est peut-être plus appropriée pour un enfant à partir d'un an et demi voire trois ans.