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Niet meer leverbaar
SCF696/17
1 fles
330 ml
Speen voor gemiddelde toevoer
3m+
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
Prijzen
4.2
van 5
31
Reviews & awards
PetraMR
27/05/2020
Deutschland
Babygläschen Glas Naturell
Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.
Voordelen
Wie oben beschrieben
Nadelen
Bis jetzt keine gefunden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Natural-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Natural-Babyflasche
Melisanis
10/02/2021
Ελλάδα
Τελειοοοο
Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️
Deze review is gemaakt voor SCF698/17 Μπιμπερό Natural
Deze review is gemaakt voor SCF698/17 Μπιμπερό Natural
wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Μπιμπερό Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF696/17 Μπιμπερό Natural
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011