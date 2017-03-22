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  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
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Philips Avent Baby Bottle TeatsNatural-speen

SCF657/27

4.3
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Ideaal voor voorzichtige drinkers
Ideaal voor voorzichtig drinkende baby's die mogelijk niet hard kunnen zuigen. De brede, borstvormige speen zorgt ervoor dat de baby die makkelijk accepteert, zodat je flesvoeding eenvoudig kunt combineren met borstvoeding. Moet worden gebruikt in combinatie met de Philips Avent Natural-fles.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Compatibele producten
Natural-babyfles

Natural-babyfles

SCF690/27

Ideaal voor voorzichtige drinkers

Ideaal voor voorzichtige drinkers

  • 0m+

  • 2 stuks

Ontworpen om darmkrampjes te verminderen

Ontworpen om darmkrampjes te verminderen

De speen is ontworpen om drinkproblemen te verminderen door lucht uit het buikje van je baby weg te houden.

Natuurlijk aanleggen dankzij brede borstvormige speen

Natuurlijk aanleggen dankzij brede borstvormige speen

De grote speen heeft de vorm van een borst en stimuleert het natuurlijk aanleggen, net zoals bij drinken aan de borst, wat het voor je baby eenvoudiger maakt om borst- en flesvoeding te combineren.

Zachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Zachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

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Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

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Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

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Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 