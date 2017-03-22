Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
0m+
2 stuks
De speen is ontworpen om drinkproblemen te verminderen door lucht uit het buikje van je baby weg te houden.
De grote speen heeft de vorm van een borst en stimuleert het natuurlijk aanleggen, net zoals bij drinken aan de borst, wat het voor je baby eenvoudiger maakt om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
4.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
ZAKARÏA
22/03/2017
België
Très bonne tetine
très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Emma13013
30/03/2018
France
Une réussite
Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
steven45
04/06/2018
France
produit très bien étudié
les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.