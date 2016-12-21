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Niet meer leverbaar
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
4.7
van 5
47
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Dies
21/12/2016
Nederland
Super fijne baby flessen
Erg fijne babyfles, handig in gebruik en babies zijn er gek op.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles
maureentje
20/12/2016
Nederland
mooi en handig fles wat het dichtsbij een moederborst komt.
heel fijn fles. makkelijk schoon te maken, lekt niet. heeft een vorm van een bbors. Zo zouden ze alle flessen moeten maken. blijft mooi zefs naar herhaaldelijk gebruik in vaatwasser en uitkoken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles
Timi
22/03/2014
Nederland
Super fles voor pasgeborene, zelfs papa denkt dat
Wij vinden deze fles heel goed, zelfs bij het eerste kind is het makkelijk te gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF690/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF690/17 Natural-babyfles