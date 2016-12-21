ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Niet meer leverbaar

Philips AventSCF691/17 Natural baby bottle

SCF691/17

4.7
| (47) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Bekijk alle voordelen
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en maakt het aanleggen daardoor eenvoudiger.

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

47

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

21/12/2016

Nederland

Nederland

Super fijne baby flessen

Erg fijne babyfles, handig in gebruik en babies zijn er gek op.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles

20/12/2016

Nederland

Nederland

mooi en handig fles wat het dichtsbij een moederborst komt.

heel fijn fles. makkelijk schoon te maken, lekt niet. heeft een vorm van een bbors. Zo zouden ze alle flessen moeten maken. blijft mooi zefs naar herhaaldelijk gebruik in vaatwasser en uitkoken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF690/27 Natural-babyfles

22/03/2014

Nederland

Nederland

Super fles voor pasgeborene, zelfs papa denkt dat

Wij vinden deze fles heel goed, zelfs bij het eerste kind is het makkelijk te gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF690/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF690/17 Natural-babyfles

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen