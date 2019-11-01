Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
SCF358/02
Snel en eenvoudig verwarmen
Warme voeding is binnen een paar minuten klaar met de flesverwarmer. Deze past met behulp van een slimme temperatuurbewakingssensor automatisch het verwarmingspatroon aan, zodat de verwarmer snel en gelijkmatig warm wordt.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Snelle flessenwarmer
totaal
recurring payment
Stel het melkvolume in, druk op start en laat de slimme temperatuurregeling de rest regelen. Het apparaat detecteert de begintemperatuur van de melk en verwarmt de melk snel tot de ideale temperatuur, waar hij tot wel 60 minuten op wordt gehouden.
Bewaar je graag extra voeding in de vriezer? De flessenwarmer kan melk en babyvoeding snel ontdooien.
Wanneer je kleintje klaar is om over te stappen op vast voedsel, is de flessenwarmer ook ideaal om babyvoeding te ontdooien en op te warmen.
Het design uit één stuk is gemakkelijk schoon te maken zodat je meer tijd kunt doorbrengen met je kleintje.
Onze flesverwarmer houdt de melk tot 60 minuten warm, handig als je niet op een vast tijdstip kunt voeden. De verwarmer schakelt automatisch uit, daar hoef je niet over na te denken.
Ontworpen voor de favorieten van je baby: Philips Avent-flessen en de meeste toonaangevende merken babyflessen en babyvoeding.
Technische specificaties
Gewicht en afmetingen
Land van herkomst
Inclusief
Specificaties verpakking
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.