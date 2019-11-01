Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    Probleemoplossing en ondersteuning

    Philips Avent Premium
    Snelle flessenwarmer

    SCF358/02
    Bekijk productinformatie
    SCF358/02 Philips Avent Premium Snelle flessenwarmer
    Op deze pagina

    Haal het allerbeste uit uw product

    Ondersteuningsvideo
    Ondersteuningsvideo
    Log in of maak een account

    Registreer uw product

    U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
    Nu registreren

    Gebruiksaanwijzing en documentatie

    Probleemoplossingen & reparatie

    Werkt uw product niet naar behoren? Vind hier de oplossing.

    Kies onderwerp
    Terug naar andere vragen
    Terug naar andere vragen

    Garantie en service

    Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Voorgestelde producten

    phones with application shown

    Maak kennis met uGrow, onze gratis app voor gezonde ontwikkeling van baby's


    Download 's werelds eerste medische baby-app met verbonden apparaten, die je persoonlijk advies geeft waar je iets aan hebt.

     

    Met de hulp van uGrow ontdek je patronen waardoor je de gezonde ontwikkeling van je kindje kunt ondersteunen.

     

    Meer informatie

    Apple store
    Play store
    Terug naar boven

    Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


    Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

    € 10 korting op uw eerste aankoop.*

    Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

    Tips voor een gezonde levensstijl.

    People that are happy to make use of their membership
    *
    * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
    Wat betekent dit?
    *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.

    Snelkoppelingen

    Online store-ondersteuning
    Abonneer en bespaar
    Bestelling zoeken
    Over Philips
    Algemene voorwaarden
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.