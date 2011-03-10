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Niet meer leverbaar

Philips AventDigitale stoomsterilisator

SCF276/42

4.5
| (32) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Altijd klaar wanneer jij dat bent
De Philips Avent digitale stoomsterilisator werkt snel en onafgebroken. De inhoud blijft steriel tot je die nodig hebt, zodat je gewoon kunt doorgaan met je andere bezigheden.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

24 uur steriel dankzij geavanceerde technologie

Altijd klaar wanneer jij dat bent

  • 220 - 240 V

Geavanceerd digitaal scherm en geluidssignalen

Geavanceerd digitaal scherm en geluidssignalen

De scherm- en geluidssignalen geven aan wanneer de flessen zijn gesteriliseerd en hoe lang de producten steriel blijven. Op het scherm wordt ook weergegeven wanneer je te veel of te weinig water in de sterilisator hebt gedaan, zodat je altijd zeker weet dat de sterilisatie nauwkeurig en betrouwbaar is voltooid.

Inhoud is binnen 6 min. steriel en klaar voor gebruik

Inhoud is binnen 6 min. steriel en klaar voor gebruik

Het voordeel van sterilisatie met stoom is dat dit veel sneller (en veiliger) is dan de traditionele manier waarbij flessen in een pan op een gasstel worden uitgekookt. Met de digitale sterilisator zijn 6 flessen, spenen en doppen al na 6 minuten volledig gesteriliseerd.

Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips Avent-flessen of twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerekje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

32

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

10/03/2011

Nederland

Nederland

Geweldig apparaat! Onmisbaar als je een kleine hebt en flessen & kolfspullen gemakkelijk wilt reinigen. Simpel in gebruik en zo fijn dat je spullen lang gesteriliseerd blijven. Het is het geld meer dan waard :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator

19/07/2010

Deutschland

Deutschland

Mein bester Kauf!

Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator

01/03/2017

België

België

Parfait,très pratique les nuits

Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Dit product wordt zonder fles geleverd