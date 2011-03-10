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Niet meer leverbaar
220 - 240 V
De scherm- en geluidssignalen geven aan wanneer de flessen zijn gesteriliseerd en hoe lang de producten steriel blijven. Op het scherm wordt ook weergegeven wanneer je te veel of te weinig water in de sterilisator hebt gedaan, zodat je altijd zeker weet dat de sterilisatie nauwkeurig en betrouwbaar is voltooid.
Het voordeel van sterilisatie met stoom is dat dit veel sneller (en veiliger) is dan de traditionele manier waarbij flessen in een pan op een gasstel worden uitgekookt. Met de digitale sterilisator zijn 6 flessen, spenen en doppen al na 6 minuten volledig gesteriliseerd.
De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips Avent-flessen of twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerekje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.
4.5
van 5
32
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Vera
10/03/2011
Nederland
Geweldig apparaat! Onmisbaar als je een kleine hebt en flessen & kolfspullen gemakkelijk wilt reinigen. Simpel in gebruik en zo fijn dat je spullen lang gesteriliseerd blijven. Het is het geld meer dan waard :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator
Sanny
19/07/2010
Deutschland
Mein bester Kauf!
Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator
Santi
01/03/2017
België
Parfait,très pratique les nuits
Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Dit product wordt zonder fles geleverd