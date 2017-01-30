Ik maak voor een baby van 8 maanden nu per keer 3 porties klaar. 1 om meteen op te eten, 1 in de koelkast en 1 in de diepvries. Doe er wel iets meer in dan staat aangegeven, maar gaat prima. Eten erin doen, stomen en afkoelen moet je wel een half uur voor rekenen. Doe dit eerst en maak dan eten voor ons zelf klaar. Schoonmaken is simpel, ook zonder vaatwasser.