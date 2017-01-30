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Niet meer leverbaar

SCF870/22 2-in-1 healthy baby food maker

SCF870/22

4.1
| (223) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
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Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Stomen is een gezonde manier van koken. Onze technologie zorgt ervoor dat de stoom van beneden naar boven circuleert, waardoor alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard zonder te koken. De voedzame kracht, textuur en het kookvocht blijven behouden tijdens het mengen.

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Eén kan biedt alle benodigdheden voor een voedzame babymaaltijd. Je hoort een pieptoon zodra de ingrediënten zijn gestoomd. Til de kan gewoon op, draai hem om en vergrendel hem om het gestoomde voedsel naar wens te mixen.

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Van zeer fijn gemengde groenten en fruit tot het combineren van vlees, vis en peulvruchten en uiteindelijk wat grovere texturen. Met onze 2-in-1 gezonde babyvoedingmaker kun je tijdens elke fase in het leven van je baby gevarieerde voeding bereiden.

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

223

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

30/01/2017

Nederland

Nederland

Goed apparaat, zolang ie 't doet!

We hebben het apparaat gebruikt voor ons eerste kindje. Daarna heeft ie een jaar in de kast gestaan. Nu gebruikt voor ons 2e kindje.. maar helaas maar voor zeer korte tijd. De garantie is verlopen. Effectief maar ongeveer 3 maanden gebruikt. Philips gebeld, maar die kunnen slechts 20% korting geven op een nieuw apparaat! Valt tegen van Philips! En.. dit verhaal lees is meerdere keren bij de reviews.

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

26/08/2014

Nederland

Nederland

zeer handig apparaat

fruit & groenten. alles zo vers en snel voor je kleintje zo eet de kleine al snel met de pot mee, alleen dan op zijn niveau afgestemd en in de stomer. ik gebruik hem nu voor de tweede ronde en het werkt gewoon super!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

17/11/2013

Nederland

Nederland

Superapparaat!!

De Avent Stomer/Blender is een goed apparaat voor het zelf maken van babyvoeding. het is handig in gebruik en stoomt en mixt alles wat je wilt. Makkelijk schoon te maken. Erg tevreden!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

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