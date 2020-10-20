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SCF870/22 2-in-1 healthy baby food maker
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF870/22
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Snelstartgids
ICM-receptenboekje
Alles (25)
Wat is de capaciteit van de gecombineerde stomer en blender van Avent?
Hoort er een receptenboekje bij het product?
Mag de stomer en blender in één in de vaatwasmachine?
Van wat voor materiaal is het product gemaakt?
Bestaan er reserveonderdelen voor de stomer en blender in één?
AventZeef voor stomer
AventVentiel voedingmaker
Het deksel van de kan lekt.
Mijn gecombineerde stomer en blender van Avent stoomt niet
Waarom produceert het apparaat een onaangename geur?
Waarom werkt de motor van de blender niet nadat ik het apparaat heb aangezet?