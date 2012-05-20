Wanneer je snel en simpel je flesjes wilt gaat steriliseren is dit een aanrader voor in huis. Het enige wat je nodig hebt is een magnetron en een beetje water. Binnen 6 minuten zijn ze gesteriliseerd. Wanneer je de deksel nog dicht hebt zijn ze voor 24uur gesteriliseerd. Het is een aanrader voor degene die niet veel geld uit wilt besteden en meerdere flesjes/speentjes in een keer wilt steriliseren. Het enige nadeel is dat het vrij groot object is. Maar goed dan heb je plek voor meerdere items.