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Niet meer leverbaar

Philips AventMagnetronstoomsterilisator

SCF271/07

4.7
| (75) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
Uiterst snel en handig
Het lichte en compacte ontwerp van de Philips Avent-magnetronstoomsterilisator SCF271/07 maakt dit apparaat ideaal om voedingsflessen binnen- en buitenshuis te steriliseren. Zolang het deksel niet wordt verwijderd, blijft de inhoud tot 24 uur steriel.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Steriliseert 6 voedingsflessen in 2 minuten

Uiterst snel en handig

Ultrasnel en gemakkelijk in gebruik

Ultrasnel en gemakkelijk in gebruik

Voeg water toe, vul en plaats de sterilisator in de magnetron. 2 min. op 1100-1850 watt of 4 min. op 850-1000 watt of 6 min. op 500-850 watt.

Compact en lichtgewicht

Compact en lichtgewicht

Past in de meeste magnetrons. Ideaal voor op reis.

Ideaal voor thuis en onderweg

Ideaal voor thuis en onderweg

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

75

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

3
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Een aanrader voor in huis

Wanneer je snel en simpel je flesjes wilt gaat steriliseren is dit een aanrader voor in huis. Het enige wat je nodig hebt is een magnetron en een beetje water. Binnen 6 minuten zijn ze gesteriliseerd. Wanneer je de deksel nog dicht hebt zijn ze voor 24uur gesteriliseerd. Het is een aanrader voor degene die niet veel geld uit wilt besteden en meerdere flesjes/speentjes in een keer wilt steriliseren. Het enige nadeel is dat het vrij groot object is. Maar goed dan heb je plek voor meerdere items.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

26/10/2011

Nederland

Nederland

Belangrijk en nuttig, makkelijk in gebruik

Na een aantal dagen waren we het een beetje zat om telkens maar weer alle spenen en flesjes met kokend water te moeten steriliseren. Nu gebeurt het in een handomdraai, in sterilisator zetten, water toevoegen en hoppa in magnetron. Ik krijg hiermee het gevoel dat alle spenen en flesjes ook echt gesteriliseerd zijn. En dat zonder al te veel moeite te moeten doen. Dit is een no-brainer, gelijk kopen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

26/10/2011

Nederland

Nederland

Belangrijk en nuttig, makkelijk in gebruik

Na een aantal dagen waren we het een beetje zat om telkens maar weer alle spenen en flesjes met kokend water te moeten steriliseren. Nu gebeurt het in een handomdraai, in sterilisator zetten, water toevoegen en hoppa in magnetron. Ik krijg hiermee het gevoel dat alle spenen en flesjes ook echt gesteriliseerd zijn. En dat zonder al te veel moeite te moeten doen. Dit is een no-brainer, gelijk kopen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

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