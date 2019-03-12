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  • Snelle, intelligente verwarming

Niet meer leverbaar

Philips AventDigitale flesverwarmer

SCF260/22

3
| (129) Reviews & awards
Snelle, intelligente verwarming
Met de nieuwe digitale fles- en babyvoedingverwarmer kun je de voeding van je baby snel en veilig verwarmen. De geavanceerde technologie berekent automatisch de verwarmingstijd. Je selecteert gewoon een paar startopties en de flesverwarmer doet de rest.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Snelle, intelligente verwarming

  • 220 - 240 V

Meerdere ultrasnelle verwarmingsopties

Meerdere ultrasnelle verwarmingsopties

Maak je keuze uit de opties op het display en de iQ-technologie berekent de benodigde tijd om je baby’s voeding geleidelijk en gelijkmatig te verwarmen.

Geeft een signaal wanneer de voeding klaar is

Het digitale display is eenvoudig in gebruik en houdt je voortdurend op de hoogte.

Verwarmt veilig en gelijkmatig

Verwarmt veilig en gelijkmatig

Voeding wordt gelijkmatig verwarmd. Slaat automatisch af, dus geen risico op oververhitting.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.0

van 5

129

Reviews & awards

12/03/2019

Nederland

Nederland

Erg handig

Veel gebruikt en ideaal voor flessen en babyvoeding!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

02/11/2017

Nederland

Nederland

Super snel en eenvoudig.

Fijn in gebruik. Mooi desing..super snel melk op temperatuur. Ik zal geen andere willen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

17/08/2014

Nederland

Nederland

Handig apparaat

Ik gebruik deze flessenwarmer op mijn werk op de babygroep. Hij is echt ideaal. Ik hoef niet telkens te voelen of het flesje wel warm genoeg is. Klaar is klaar, ja hij is niet heel warm maar dat komt omdat hij 37 graden wordt. Ik zag bij één van de reviews staan dat deze niet geschikt is voor borstvoeding, hier ben ik wel heel benieuwd naar. Mag er wel of geen borstvoeding in opgewarmd worden?

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Uitzondering: wij raden je af dit product te gebruiken met semitransparante, polypropyleen Philips Avent-flessen van 330 ml.