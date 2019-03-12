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Niet meer leverbaar
SCF260/22
220 - 240 V
Maak je keuze uit de opties op het display en de iQ-technologie berekent de benodigde tijd om je baby’s voeding geleidelijk en gelijkmatig te verwarmen.
Het digitale display is eenvoudig in gebruik en houdt je voortdurend op de hoogte.
Voeding wordt gelijkmatig verwarmd. Slaat automatisch af, dus geen risico op oververhitting.
3.0
van 5
129
Reviews & awards
Suzan100
12/03/2019
Nederland
Erg handig
Veel gebruikt en ideaal voor flessen en babyvoeding!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Loza
02/11/2017
Nederland
Super snel en eenvoudig.
Fijn in gebruik. Mooi desing..super snel melk op temperatuur. Ik zal geen andere willen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Moeder82
17/08/2014
Nederland
Handig apparaat
Ik gebruik deze flessenwarmer op mijn werk op de babygroep. Hij is echt ideaal. Ik hoef niet telkens te voelen of het flesje wel warm genoeg is. Klaar is klaar, ja hij is niet heel warm maar dat komt omdat hij 37 graden wordt. Ik zag bij één van de reviews staan dat deze niet geschikt is voor borstvoeding, hier ben ik wel heel benieuwd naar. Mag er wel of geen borstvoeding in opgewarmd worden?
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Uitzondering: wij raden je af dit product te gebruiken met semitransparante, polypropyleen Philips Avent-flessen van 330 ml.