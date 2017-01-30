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Niet meer leverbaar
220 - 240 V
Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer bereid je snel en probleemloos de voeding voor je baby. Je hoeft het apparaat alleen maar met water te vullen en de instelling te selecteren. In ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur
Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer verwarm je de voeding voor je baby zonder risico's. De voeding wordt gelijkmatig verwarmd, zodat je zeker weet dat de hele inhoud dezelfde temperatuur heeft.
3.9
van 5
30
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
KoNa
30/01/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Gut im Handling
Eine Gebrauchsanweisung braucht man hierfür wahrlich nicht zu lesen. Einstecken und los gehts. Achtung die Einstellung drei hats in sich. Wir nutzen den Wärmer für die Trinkpausen um die Flasche warm zu halten, da reicht die niedrigste Einstellung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
lever2
15/05/2012
Deutschland
Robust, sicher, sehr einfache Handhabung, schnell sauber
Haben Zwillinge und da hat man nicht immer Zeit für Schnickschnack. Das muß Sicher, Einfach und oft genug schnell gehen. Daher haben wir uns für die Avent Serie entschieden. Alles ist aufeinander Abgestimmt und passt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
29/01/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Dit product wordt zonder fles geleverd