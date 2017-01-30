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  • Verwarmt snel en gelijkmatig
  • Verwarmt snel en gelijkmatig
  • Verwarmt snel en gelijkmatig
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Niet meer leverbaar

Philips AventElektrische fles-/babyvoedingverwarmer

SCF255/57

3.9
| (30) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Verwarmt snel en gelijkmatig
Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer verwarm je snel en veilig afgekolfde melk en babyvoeding. In ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flessenwarmer voor snel en gemakkelijk gebruik

Verwarmt snel en gelijkmatig

  • 220 - 240 V

Voor alle Avent-zuigflessen, Magic-drinkbekers en voedingspotjes

Voor alle Avent-zuigflessen, Magic-drinkbekers en voedingspotjes

Voeg simpelweg water toe en selecteer een modus

Voeg simpelweg water toe en selecteer een modus

Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer bereid je snel en probleemloos de voeding voor je baby. Je hoeft het apparaat alleen maar met water te vullen en de instelling te selecteren. In ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur

Geen ongelijkmatige verhitting, dus veilig voor je baby

Geen ongelijkmatige verhitting, dus veilig voor je baby

Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer verwarm je de voeding voor je baby zonder risico's. De voeding wordt gelijkmatig verwarmd, zodat je zeker weet dat de hele inhoud dezelfde temperatuur heeft.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

30

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

30/01/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Gut im Handling

Eine Gebrauchsanweisung braucht man hierfür wahrlich nicht zu lesen. Einstecken und los gehts. Achtung die Einstellung drei hats in sich. Wir nutzen den Wärmer für die Trinkpausen um die Flasche warm zu halten, da reicht die niedrigste Einstellung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

15/05/2012

Deutschland

Deutschland

Robust, sicher, sehr einfache Handhabung, schnell sauber

Haben Zwillinge und da hat man nicht immer Zeit für Schnickschnack. Das muß Sicher, Einfach und oft genug schnell gehen. Daher haben wir uns für die Avent Serie entschieden. Alles ist aufeinander Abgestimmt und passt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

29/01/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Dit product wordt zonder fles geleverd